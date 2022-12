Arbeitsteiliges Zusammenwirken als effektives Konzept zur Verstetigung gefordert: Wilhelmshaven: Café Süd soll erhalten bleiben

Wilhelmshaven Das-Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ – kurz BIWAQ genannt, dient dazu, mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen die Chancen von Bewohnerinnen und Bewohnern in benachteiligten Stadtteilen zu verbessern. Das Programm förderte Projekte zur Integration in Arbeit und zur Stärkung der lokalen Ökonomie. In Wilhelmshaven wurde das von der Stadt mitgetragene Projekte „Zukunft Südstadt“ unterstützt. Zum 31. Dezember soll das Förderprojekt nun eingestellt werden. Damit wird auch das Teilprojekt in der Südstadt, „Café Süd, Wiedereingliederungswerkstätten“ in der Admiral-Klatt-Straße 50 Ende des Jahres geschlossen. Das neue Programmgebiet der Städtebauförderung liegt ab 2023 im Stadtviertel Tonndeich.

Erfolgreiche Arbeit

Dagegen hat sich jetzt der Stadtteilbeirat „Westliche Südstadt“ ausgesprochen und eine Resolution an Politik und Stadtverwaltung verfasst. Diese wurde einstimmig beschlossen. Darin stellt der Stadtteilbeirat mit Bedauern fest, dass für das soziale und berufliche Wiedereingliederungsprojekt keine Anschlussfinanzierung und kein Verstetigungsoption entwickelt wurde. Der Bedarf und die Erfolge der geleisteten Arbeit seien unstrittig und für die Südstadt unabdingbar, heißt es in dem Schreiben.

Soziale Unterstützung

Menschen, die soziale Unterstützung, niederschwellige Hilfe und Lehrgänge benötigten, würden mit der Schließung des Café Süd einen wichtigen Treffpunkt verlieren. Auch das Angebot an Werkstätten für Holz-, Metall- Mechaniker- und Recycling-Arbeiten sowie Gartenanlage und ein PC-Raum gingen gänzlich verloren. In der Südstadt habe acht Jahre lang alles gepasst: Konzept, Immobilie, ein höchst engagiertes kompetentes Team und das Engagement. Auch wenn ein vergleichbares Projekt mit der Stadtteilsanierung in Tonndeich wieder aufgebaut werden könne, so sei damit vorrangig der dort vorhandene Bedarf zu decken.

Zusammenwirken

„Wir benötigen in jedem Stadtteil mit vergleichbaren Strukturen solche Einrichtungen, und zwar dauerhaft, lautet die Forderung des Stadtteilbeirats, der gleichzeitig darin Herausforderung und Chance sieht. Politik und Verwaltung müssten mit geeigneten Fördermitteln ein Netzwerk derartiger Orte der Wiedereingliederung wieder aufbauen, um ein arbeitsteiliges Zusammenwirken von Stadtteil-Cafés und –Werkstätten in den relevanten Stadtteilen als effektives Konzept zur Verstetigung zu entwickeln.

Weitere Förderung prüfen

In einem ersten Schritt erwartet der Stadtteilbeirat, dass der Rat der Stadt und die zuständige Verwaltung, Möglichkeiten der finanziellen Förderung, über die Stadtteilförderung Tonndeich hinausgehend, prüften.

„Heute können wir nur dem Team des Café Süd und seiner Werkstätten für sein großes, kompetentes Engagement Anerkennung und Dank aussprechen und gemeinsam hoffen, dass alle ihre Schaffenskraft und Hingabe weiterhin in vergleichbaren Projekten zum Einsatz bringen können zum Wohle der Menschen, die dieses Engagement brauchen und annehmen“, heißt es in dem Schreiben.