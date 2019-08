Wilhelmshaven Am Mittwochabend, gegen 19.40 Uhr, wurde ein 22-jähriger Mann in Wilhelmshaven in der Zedeliusstraße durch eine männliche Person mit einer Waffe bedroht. Es soll sich um eine Softair-Waffe gehandelt haben. Nachdem der 22-Jährige dem Mann die Waffe aus der Hand gerissen hatte, wurde er von diesem und einem Begleiter geschlagen und getreten. Dabei wurde er leicht verletzt. Die beiden Täter flüchteten. Einer der beiden konnte ermittelt werden, es handelte sich um einen 15-jährigen Jugendlichen.