Wilhelmshaven Ein Sattelzug ist am Mittwochvormittag auf der Autobahn 29 bei Wilhelmshaven in ein Sicherheitsfahrzeug der Autobahnmeisterei geprallt. Ein darin sitzender 24-Jähriger aus Westerstede wurde schwer verletzt. Der 24-jährige Sattelzugfahrer aus Bremerhaven erlitt leichte Verletzungen, teilt die Polizei mit. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn in Richtung Wilhelmshaven war von 11 bis 14.35 Uhr voll gesperrt.

Das Fahrzeug der Autobahnmeisterei stand gegen 11 Uhr auf Höhe eines Anpralldämpfers zwischen dem Verzögerungsstreifen und dem Beschleunigungsstreifen der Abfahrt Coldewei, als der Sattelzug aus Cuxhaven nahte. Der Lasterfahrer soll laut Augenzeugenbericht immer mehr nach rechts geraten sein, bis er auf das linke Heck des Sicherungsfahrzeugs prallte und es dadurch quer auf die Fahrbahn drückte, teilt die Polizei mit.

Beide Fahrzeuge wurden dadurch stark beschädigt. Die Polizei schätzt, dass sich der Gesamtschaden auf mehrere 10.000 Euro beläuft.