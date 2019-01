Wilhelmshaven Am späten Montagnachmittag, 07. Januar, ist eine 15-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst worden. Nach Polizeiangaben überquerte die Passantin den Fußgängerüberweg in der Friedrich-Paffrathstraße in Höhe des Klinikums. Der 19-jähriger Autofahrer übersah die Jugendliche und es kam zum Zusammenstoß. Die 15-Jährige wurde verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.