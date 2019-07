Wilhelmshaven Zwei Leichtverletzte und ein hoher Schaden an mehreren Fahrzeugen: Das ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Dienstagabend gegen 19 Uhr im Mühlenweg in Wilhelmshaven ereignet hat.

Laut Polizei befuhr eine 22-Jährige mit ihrem BMW den Mühlenweg in westliche Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 118 touchierte sie mit dem rechten Seitenspiegel ihres Autos den linken Seitenspiegel eines dort geparkten VW Golfs.

Die 22-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit zwei weiteren geparkten Fahrzeugen. Eines dieser Fahrzeuge rammte sie mit ihrem BMW so stark, dass dieses ein paar Meter weiter entfernt mit einem vierten Fahrzeug kollidierte.

An allen fünf Autos (ein BMW, zwei VW, ein Honda und ein Renault) entstanden Sachschäden in geschätzter Höhe von 25.000 EURO. Das Unfall verursachende Fahrzeug sowie zwei weitere mussten abgeschleppt werden.

Beide Fahrzeuginsassen des BMW, die 22-jährige Fahrerin und die 61-jährige Mitfahrerin, wurden leicht verletzt.