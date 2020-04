Unfall In Wilhelmshaven: Motorradfahrer schwer verletzt

Wilhelmshaven Bei einem Unfall in Wilhelmshaven ist ein 24 Jahre alter Motorradfahrer am Samstag schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte ein 48 Jahre alter Autofahrer von der Preußenstraße nach links in die Weichselstraße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Kradfahrer, der die Preußenstraße stadteinwärts befuhr.

Durch die Kollision wurde der 24-Jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, so die Polizei. Eine 35 Jahre alte Fußgängerin, die an einer Ampel stand, musste ebenfalls durch den Rettungsdienst versorgt werden. Sie wurde vermutlich von umherfliegenden Teilen des Motorrades an den Beine getroffen.

An beiden Kraftfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.