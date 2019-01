Wilhelmshaven Bei einem Unglück am Sonntagnachmittag in Wilhelmshaven ist mindestens eine Person ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, war ein Auto mit Wilhelmshavener Kennzeichen in das Hafenbecken des Nassauhafens gefahren. Eine weitere Person wurde unter Reanimation in ein Krankenhaus gebracht. „Über ihren Zustand sowie die Ursachen, warum das Automatik-Fahrzeug ins Wasser gerollt war, können derzeit keine Aussagen gemacht werden“, schreibt die Polizei dazu in einer Mitteilung.

Demnach hatten Zeugen gegen 14 Uhr beobachtet, wie ein mit mehreren Personen besetztes Auto in das Wasser gerollt war. Nach der Alarmierung der Rettungskräfte begab sich ein Ersthelfer umgehend mit Neoprenanzug ins Wasser und markierte das Fahrzeug, so dass die eintreffenden Taucher der Feuerwehr direkt mit der Suche nach den Personen und der Bergung beginnen konnten. Ein Mann und eine Frau konnten geborgen werden. Die sofort eingeleitete Reanimation blieb bei einer Person jedoch erfolglos.

Warum das Auto in das Hafenbecken fuhr, sollen nun Ermittlungen der Polizei klären. Im Einsatz waren die Polizei, die Feuerwehr mit der Tauchergruppe, der Rettungsdienst, Notarzt, Rettungshubschrauber, das THW sowie die DGzRS mit insgesamt rund 40 Kräften.