Unglück In Wilhelmshaven: Leiche eines 42-Jährigen am Fliegerdeich gefunden

Wilhelmshaven Die Leiche eines 42-Jährigen aus Bayern ist am Montag am Fliegerdeich in Wilhelmshaven gefunden worden. Jogger entdeckten den Leichnam in den frühen Morgenstunden und alarmierten die Polizei.

Diese stellte bei ihren Ermittlungen fest, dass der 42-Jährige von der Bad Neustadter Polizei am vergangenen Samstag als vermisst ausgeschrieben worden war. Nach derzeitigem Stand gibt es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung, die Polizei vermutet einen Unglücksfall.

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat zur Ermittlung der Todesursache eine Obduktion beantragt. Diese soll laut Polizei am Mittwochmorgen stattfinden.

Zeugen, die am vergangenen Wochenende einen Mann (circa 1,80 Meter groß und 95 Kilogramm schwer) in der Nähe des Wassers beziehungsweise am Fliegerdeich gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 04421/942-0 zu melden.