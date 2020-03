Unglück In Wilhelmshaven: Todesursache steht fest: 42-Jähriger ist ertrunken

Wilhelmshaven Der 42-jährige Mann aus Bayern, der am Montagmorgen tot am Fliegerdeich in Wilhelmshaven gefunden worden war, ist ertrunken. Das ergab die Obduktion des Leichnams, die am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg stattgefunden hatte.

Es hatte keine Hinweise auf eine todesursächliche Fremd- beziehungsweise Gewalteinwirkung gegeben. Demnach geht die Polizei von einem Unglücksfall aus. Dies gab sie am Donnerstagnachmittag bekannt.

Nachdem Jogger am frühen Montagmorgen die Leiche des Mannes gefunden hatten, nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Dabei stellte sie fest, dass es sich um einen 42-Jährigen aus Bayern handelte. Dieser war von der Bad Neustadter Polizei am vergangenen Samstag als vermisst gemeldet worden.

Am Dienstagnachmittag hatte sich zudem eine Zeugin bei der Polizei gemeldet, die einen Rucksack auf einer Bank am Fliegerdeich gefunden hatte. Dieser konnte dem 42-Jährigen zugeordnet werden.