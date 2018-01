Wilhelmshaven Eine 32-Jährige soll laut Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag ihren Ex-Freund in dessen Wohnung in Wilhelmshaven mit einem Messer bedroht haben.

Die Frau hatte kurz nach 16 Uhr die Wohnung des 28-Jährigen betreten. Angeblich wollte sie Geldschulden von ihm einfordern. Dabei kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf die 32-Jährige ein Messer zückte. Der Mann konnte den Messerangriff jedoch abwehren und blieb unverletzt. Die Frau flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Erst am Freitagmorgen konnte die Polizei die Tatverdächtige in Wilhelmshaven festnehmen.

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat den Erlass eines Untersuchungshaftbefehles beantragt.