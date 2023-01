Ziel des virtuellen Planspiels ist es, einen tieferen Einblick in das Bankwesen zu erhalten: Cäci-SchülerInnen als „Schulbanker“ am Start

Wilhelmshaven Das virtuelle Planspiel „Schulbanker“, ein Schülerwettbewerb des Bankenverbandes deutscher Banken, feiert in diesem Schuljahr Jubiläum. An der 25. Spielrunde nehmen 2.302 Schülerinnen und Schüler in 546 Teams aus Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz teil. Mit dabei sind vier Bankenteams der Cäcilienschule aus dem Seminarfach „Wirtschaft in Theorie und Praxis“: Safe Money Bank, Wallstreet, Wise Wealth Advisiors und Wolfs of Marktstreet. Einmal selbst Banker zu sein, das Management einer Bank eigenverantwortlich zu übernehmen und im Team alle für den Geschäftsbetrieb erforderlichen Entscheidungen zu treffen: bei „Schulbanker“ wird „graue Theorie“ lebendig. Ziel des Planspiels ist es, einen tieferen Einblick in das Bankwesen zu erhalten. Die Schülerinnen und Schüler lernen u. a. die Zusammenhänge von Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen und Liquiditätsrechnungen. Zudem werden wirtschaftliche Kompetenzen und die Organisation im Team gefördert. Die Entwicklung einer Geschäftsstrategie ist der Weg zum Ziel. In den letzten Wochen wurden neben den Spielentscheidungen für die jeweiligen Geschäftsjahre Marketingkonzepte und Portfolios für einen Green Bond erstellt sowie alle Aufgaben des virtuellen Planspiels erfüllt. Nachdem die „Piggy-Bank“ der Cäcilienschule im letzten Jahr den Einzug in die Finalrunde nach Berlin geschafft hatte, liegt die Messlatte hoch. „Spannende Spielrunden, viel Freude und Erfolg sowie das notwendige Quäntchen Glück“, wünscht Schulleiter Günter Barkam den teilnehmenden Bankenteams.