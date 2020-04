Wilhelmshavener Polizei Per Video Informiert: Mann durchtrennt Kabel eines Mobilfunkmastes

Wilhelmshaven Ein 30-jähriger Wilhelmshavener soll mit einer Astschere diverse Kabel an einem Mobilfunkmast in Wilhelmshaven durchgeschnitten und ein Video von dieser Tat dann im Internet hochgeladen haben. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Den Angaben zufolge seien die Beamten am Mittwochabend über ein Video in den sozialen Medien informiert worden. Es zeigt, wie der 30-Jährige einen Mobilfunkmast an der Klinkerstraße beschädigt. Außerdem sagt er, dass er bereits im Monat April versucht hätte, diese Anlage zu beschädigen und forderte auf, es ihm gleich zu tun und weitere Masten zu zerstören.

Die Wohnung des Wilhelmshaveners wurde noch am gleichen Abend durchsucht. Dabei wurde auch die Astschere – das mutmaßliche Tatmittel – gefunden und sichergestellt. Gegenüber den Beamten kündigte der mutmaßliche Täter an, dass er weitere Masten zerstören würde, da sie unter anderem seine Gesundheit gefährden würden.

Der offensichtlich gesundheitsbeeinträchtige Mann wurde noch am Mittwochabend in Gewahrsam genommen und befindet sich seit Donnerstagmittag in einer sozialpsychiatrischen Einrichtung.

Die Polizei leitete gegen den 30-Jährigen Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Störung von Telekommunikationsanlagen und der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten ein. Die Ermittlungen dauern an.