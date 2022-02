Die Zukunft des WZ-Bilddienstes ist ungewiss: „Wir sind das visuelle Gedächtnis der Stadt“

Wilhelmshaven Stadtgeschichte von Anfang an: Der Wilhelmshavener Bilddienst in der Börsenstraße ist pure Historie. Von den 50er-Jahre-Möbeln der Einrichtung bis hin zu den geschichtsträchtigen Bildern und Dokumenten: Alles, was Rüstringen, das spätere Wilhelmshaven und das friesische Umland betrifft, wird hier seit Jahrzehnten gesammelt, archiviert und angefragt. Die Aufbewahrung aller veröffentlichten und unveröffentlichten Negative erfolgte mit Beginn der Berichterstattung der Wilhelmshavener Zeitung am 24. September 1949. Den Grundstock für das Archiv legte der Hoffotograf des Prinzen, Friedrich Kloppmann, im 19. Jahrhundert. Darin enthalten: Marinegeschichte von 1848 bis heute, tausende Fotos von Kriegsschiffen, – schauplätzen, fremden Seestreifkräften, Hafenansichten, Persönlichkeiten oder die Stadtentwicklung Wilhelmshavens seit Gründung: „Wir sind das visuelle Gedächtnis der Stadt“, pflegt Peter Kram zu sagen.

Wichtige Quelle der Entstehungszeit

Er, der, mittlerweile selbst als eine Wilhelmshavener Koryphäe gilt, kümmert sich seit 36 Jahren um die illustrierte Geschichte der Stadt, hat Zugriff auf wichtige Quellen der Entstehungszeit, weiß, als ehemaliger Marinesoldat, wann welches Kriegsschiff wo und warum auf dem Grund des Ozeans gelandet ist. Und der 63-Jährige weiß vor allem, wo er welches Fotos findet, denn digitalisiert wird erst seit 2012. Fragt ihn jemand nach einem Foto, hat er das Motiv schon im Kopf. Der ehemalige Schaugewerbegestalter, heute nennt sich der Beruf Fachkraft für visuelles Marketing, ist nach seiner Zeit bei der Marine im Jahr 1986 „beim Bilddienst gestrandet“, wie er schmunzelnd gesteht. Vom vorherigen Bilddienst-Inhaber Karl Drüppel wurde er damals eingewiesen. Seitdem sind die Archive sein (Berufs-) Leben. Egal, ob es darum geht, Fotos für Privatleute herauszusuchen, Medienhäuser zu beliefern oder bei Recherchen zu unterstützen, Geburtstagsgeschenke in Form alter Zeitungsbände zu binden, Filmproduktionen zu unterstützen oder Anfragen aus aller Welt zu bedienen: Der Bilddienst ist Dreh- und Angelpunkt für das, was Wilhelmshaven und die Region ausmacht und in Bildern festgehalten wurde. Noch immer werden im hauseigenem Labor im Keller aus Negativen Positive hergestellt. Die Wilhelmshavener vertrauen Peter Kram ihr Leben in Bildern an. Viele private Fotoalben – Zeugnisse längst vergangener Zeiten – wurden bei ihm abgegeben, um das festzuhalten, was sonst für immer verloren gegangen wäre.

Wie es weitergeht?

Ein Großteil dieser „Zeitzeugen“ liegt mittlerweile verpackt in Kästen, Kisten, denn die Zukunft des Bilddienstes ist ungewiss. Aufgrund der Veränderungen in der regionalen Medienlandschaft wird es auch in Kürze den WZ-Bilddienst in dieser Form nicht mehr geben. Wie es dann weitergeht? Peter Kram zuckt mit den Achseln. Ob das Archiv an andere Städte übergeben wird oder „in der Tonne“ landet: „Alles ist möglich“, sagt er. Angedacht sei wohl auch, das Stadtarchiv in Wilhelmshaven damit zu bestücken. Ob dann die Öffentlichkeit noch Zugriff auf die Bilder haben wird? Wer soll dann die Fülle an Bildern ordnen, sortieren und an Interessenten aushändigen? Peter Kram kann darauf keine Antwort geben. Viele Wilhelmshavener fürchten mittlerweile um die Unwiederbringlichkeit eines Zeitzeugnisses, das es so in dieser Einmaligkeit wohl nie wieder geben wird.