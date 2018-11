100 000 Euro für 100 Tage altes Kalb

Spitzentiere kosten Spitzenpreise: Bei einer Zuchtviehauktion in Lingen ist jetzt das genau 100 Tage alte Kalb „SHA Guave“ für 100 000 Euro versteigert worden. Die Erbanlagen des Tieres versprechen eine hohe Milchleistung und eine lange Lebensdauer. Nach Angaben der Zuchtviehorganisation Masterrind gilt das schwarzbunte Holsteinrind mit dem genomischen Wert RZG 171 als „höchstes genomisches Kalb“ in Europa. Angeboten hatte das Tier die Agrar GmbH Auligh im sächsischen Gröitzsch. Die Käufer blieben anonym und boten über einen Mittelsmann. Nach Informationen dieser Zeitung führte der Transport noch in der Nacht in die Nähe von Syke. BILD: