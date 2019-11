200 000 Reservierungen für Teslas Elektro-Pick-up

Der Elektroauto-Pionier Tesla hat für seinen futuristisch anmutenden Elek­tro-Pick-up, den sogenannten Cybertruck, am ersten Wochenende rund 200 000 Reservierungen bekommen. Firmenchef Elon Musk (im Bild) nannte die Zahl in der Nacht zum Montag bei Twitter. Die Interessenten müssen für die unverbindlichen Reservierungen 100 Dollar beziehungsweise Euro hinterlegen, die sie zurückbekommen können. Mit dem Produktionsbeginn für den Pick-up wird für 2022 gerechnet. Musk hatte den Wagen am Donnerstag (Ortszeit) vorgestellt. Den Startpreis setzte Tesla bei knapp 40 000 Dollar (rund 36 000 Euro) vor Steuern an. Die meisten Reservierungen hatte der Elektroauto-Pionier bisher bei seinem aktuellen Hoffnungsträger Model 3 bekommen – zum Produktionsstart im Jahr 2017 hatten mehr als 400 000 Leute noch 1000 Dollar hinterlegt.

AP-BILD: