Vestas streicht 500 Stellen

Aarhus /Lauchhammer Der weltweit größte Windkraftanlagenhersteller Vestas streicht in seinem Brandenburger Werk Lauchhammer 500 Stellen – und damit dort fast jeden zweiten Arbeitsplatz. Deutschland bleibe aber mit mehr als 2300 Mitarbeitern nach dem Personalabbau ein Schlüsselmarkt für Vestas, teilte der Konzern am Freitag in Aarhus weiter mit. Die Kürzungen seien eine Reaktion auf eine Veränderung der Nachfrage am Markt. Die Produktion der V136-Windanlagen werde heruntergefahren. In der Vestas-Fabrik im westdänischen Lem sollen 90 Stellen wegfallen.

Einen weiteren deutschen Produktionsstandort gibt es in Travemünde bei Lübeck. In Deutschland hat Vestas nach eigenen Angaben bisher mehr als 8000 Windenergieanlagen installiert. Die Firma erklärte, man wolle neue Produkte auf den Markt bringen, um so die Kosten für erneuerbare Energien zu verringern und die Energiewende voranzubringen. Der Konzern hatte Ende Juni weltweit mehr als 24 500 Angestellte.