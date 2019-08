Amazon in Achim: Bau genehmigt

Achim Die geplante Ansiedlung des Online-Händlers Amazon in Achim (Landkreis Verden) ist offenbar einen weiteren wichtigen Schritt vorangekommen. Wie der „Weser-Kurier“ am Mittwoch berichtete, hat der Landkreis den Bauantrag des Projektentwicklers Garbe Industrial Real Estate für das Logistikzentrum erteilt. Verschickt worden sei die Baugenehmigung aber noch nicht, wie die Kreisverwaltung der Zeitung mitteilte. Auflagen des Landkreises habe es keine gegeben.

Über das Logistikzentrum, das auf einem 16,8 Hektar großen Gelände direkt an der Abfahrt Achim-Ost an der A27 geplant ist, sollen künftig Amazon-Kunden im Großraum Bremen und Oldenburg schneller beliefert werden können. Rund 2000 neue Arbeitsplätze sollen in Achim entstehen. Neben dem großen Logistikzentrum in Achim plant der Online-Riese im Nordwesten auch noch kleinere Verteilzentren in Cloppenburg und Bremen.