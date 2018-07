Addrup-Essen Die Wernsing Food Family (WFF) aus Addrup-Essen (Kreis Cloppenburg) will ihr Feinkost-Geschäft auch durch Zukäufe weiter ausbauen. Der Branchenriese, dessen bekanntestes Standbein Popp Feinkost ist, will die Mehrheit am angeschlagenen Konkurrenten Merl aus dem rheinländischen Brühl übernehmen. Ein entsprechender Antrag ist kürzlich beim Bundeskartellamt eingegangen.

Merl sei „ein interessantes Unternehmen“, dessen Kultur, Denkweise und Qualitätsanspruch gut zum Konzern passe“, sagte ein WFF-Sprecher der „Lebensmittelzeitung“. Geplant sei, die Firma bei der Popp Food Group anzudocken, in der Wernsing seine Aktivitäten in der gekühlten Feinkost gebündelt hat. „Die Marke Merl bleibt in jedem Fall erhalten“, betonte der Sprecher. Die 110 Mitarbeiter sollen übernommen werden.

Während Merl zuletzt mit rückläufigen Erlösen zu kämpfen hatte, ist Wernsing auf Wachstumskurs. 2017 konnte der Konzern den Umsatz um rund zehn Prozent auf 1,15 Milliarden Euro steigern. WFF hat sich vor allem mit Feinkost, Kartoffelspezialitäten, Dressings und Saucen einen Namen gemacht und zählt mit rund 4000 Mitarbeitern zu den größten Lebensmittelproduzenten Niedersachsens.