Addrup In der riesigen Werksanlage von Wernsing Feinkost in Addrup (Kreis Cloppenburg) herrscht reger Betrieb. Landwirte mit ihrem Traktor und hoch befüllten Anhängern im Schlepp bringen ihre Ladung zur Rohstoffannahme: Unmengen von Kartoffeln. „Die werden möglichst zügig verarbeitet“, sagt Alfred Kessen beim Rundgang. Einige Schritte weiter, im Logistiktrakt, sieht man, was daraus in der Verarbeitung geworden ist. Zum Beispiel das Pfannenprodukt „Kartoffel-Würfel“, das gerade automatisch gesteuert auf einem Transportband vorbeirollt. Schon steht an der Rampe ein Laster bereit. Die Produktions- und Logistikkette ist streng getaktet. „Was heute Mittag rausgeht, ist morgen früh bei unseren Kunden in London oder München“, sagt Kessen, Geschäftsführer für Einkauf und Logistik. Gerade stehen im fast neuen Zentrallager Paletten für Skandinavien und die Niederlande.

Die Kartoffel-Würfel sind nur eines von Hunderten Produkten, die die Wernsing Feinkost GmbH allein am Sitz in Addrup produziert. Sagenhafte 450 000 Tonnen Kartoffeln werden dort jährlich zu Produkten verarbeitet. Darunter sind Pommes frites, weitere Kartoffelprodukte, Salate, Soßen, gefrierstabile Dips und vieles mehr.

Im Spitzenfeld

Mit diesem Ansatz ist man weit gekommen. In der Rangliste der Nord/LB ist Wernsing als Gruppe (Wernsing Food Family) bereits zum drittgrößten Unternehmen im Oldenburger Land aufgestiegen, mit mehr als 1,1 Milliarden Euro Umsatz und rund 4000 Beschäftigten. Nur der uneinholbare Spitzenreiter EWE und die PHW-Gruppe (Wiesenhof) liegen noch davor.

Die Gruppe mit etwa 20 Werken und Wernsing Feinkost als Nukleus ist damit einer der großen Ernährungslieferanten in Deutschland. „Man findet unsere Produkte bei jeder Einzelhandelskette, vor allem unter den jeweiligen Eigenmarken der Kunden, aber auch unter unserem Label“, sagt Martin Ponzel und nennt Popp, Salatkönig, Bruckmann. Ponzel verantwortet in der Geschäftsführung von Wernsing Feinkost Produktion und Technik. Zweiter großer Absatzmarkt ist die Gastronomie. Bindeglied ist der Fachgroßhandel.

Wie konnte es zu der starken Marktdurchdringung kommen? Im Prinzip lauert in Addrup, inmitten von Ackerflächen, eine jener Erfolgsstorys, die das Oldenburger Land geprägt haben: Aus kleinsten Verhältnissen machen findige Unternehmerpersönlichkeiten etwas völlig Neues, das führend im Markt wird. „Mein Vater gründete das Unternehmen vor 56 Jahren genau hier in Addrup“, sagt sein Sohn Stefan Wernsing (54) als geschäftsführender Gesellschafter. Heinrich Wernsing betrieb dort, wo heute die Zentrale von Wernsing Feinkost und der Gruppe steht, eine Gastwirtschaft mit Bäckerei, ohne dabei reich zu werden. In einer Düsseldorfer Milchbar habe er in jener Zeit „erste Begegnungen mit Pommes frites“ gehabt, die damals etwa aus den Niederlanden herüberkamen, erzählt man in Addrup. Wernsing schmeckte es – und er erkannte die Chance. Kurz darauf produzierte der junge Mann die vermutlich ersten Pommes im Oldenburger Münsterland – frisch aus örtlichen Kartoffeln. Der Absatz lief zunächst über den eigenen Imbiss. Aber bald lieferte Wernsing auch an andere Gastronomen, in einem immer größeren Radius. Das waren die Anfänge. Daraus entstand einer der führenden Hersteller von Pommes frites.

Was benötigen die Kunden?

Die knusprigen Kartoffelstäbchen waren aber die Basis für mehr. „Im Prinzip war die Philosophie immer: Was benötigen die Kunden?“, sagt der Diplomkaufmann Stefan Wernsing. Und so seien zu den Pommes als nächstes die Soßen hinzugekommen. Dann Salate – und so weiter.

Vor den Sortimentserweiterungen sei neben den Kundenbedürfnissen aber auch die Frage wichtig gewesen: „Passt das uns uns?“ Es passt etwa, wenn Wernsing sein Spezialwissen in der Produktion, also etwa im Umgang mit sensiblen Rohstoffen, auch mit Hitze oder Kälte, optimal einsetzen und Rohstoffe weitgehend verwerten kann.

Auch logistische Gesichtspunkte waren bei Wernsing immer wichtig. „Wir haben ein breites Sortiment, insbesondere durch unsere große Anzahl an kühlpflichtigen Produkten. Daraus wollen wir so viele wie möglich zu einem Paket für den Kunden kombinieren. Wir wollen effektiv arbeiten“, erläutert Stefan Wernsing ein Prinzip. Die Pakete werden immer größer.

Unterm Strich entwickelte sich das Unternehmen kontinuierlich mit seinen Kunden in Gastronomie, Einzelhandel und Indus­triefirmen. Letztere verarbeiten dann etwa Kartoffelscheiben oder 1000 Liter Ketchup, Dressing und Beilagen von Wernsing zu eigenen Produkten. Kunden sitzen immer öfter im Ausland, sogar in Übersee. Der Exportanteil der Gruppe hat gut ein Drittel erreicht. „Pommes sind ein Weltmarktprodukt“, heißt es.

Das Ergebnis ist vielfältig: Allein aus dem Hauptwerk in Addrup kommen rund 2100 Artikel mit 670 Rezepturen.

Vielfalt ist gut

Anderswo in der Wirtschaft ist ein schlank getrimmtes Sortiment angesagt. Stefan Wernsing aber ist überzeugt: Das breite Produktportfolio sei eine Stärke: Schwankungen bei einzelnen Produkten könnten sich so gegenseitig ausgleichen. Da man mit Agrarrohstoffen zu tun hat, liegen Schwankungen in der Natur der Sache – wie in diesem Jahr am Kartoffelmarkt.

Wo kommen die Rohstoffe, wie Kartoffeln, her? „Unsere Lieferanten sind überwiegend im Umkreis von 60 oder 70 Kilometern zu finden“, sagt der Firmenchef. Aber nicht nur bei den Rohstoffen sei man „regional vernetzt“. Und so findet man etwa die Produkte von Wernsing oft eingepackt in Kunststofffolien von Pöppelmann (Lohne) oder in Kartons von Zerhusen (Damme), um zwei Beispiele zu nennen.

„Die Heimat des Unternehmens ist hier“, betont – typisch Oldenburger Münsterland – Stefan Wernsing für die Eigentümerfamilie. „Es gibt keine Bestrebungen, das zu ändern. Wir fühlen uns hier wohl.“ Das liege auch daran, „dass wir hier ganz tolle Mitarbeiter haben“. Sie kommen überwiegend aus der Nachbarschaft in der Gemeinde Essen oder aus dem nahen Kreis Vechta. Und sie bringen die passende Mentalität mit, heißt es in Addrup. Das zeigt sich zum Beispiel bei den „saisonalen Spitzen“, sagt Geschäftsführer Alfred Kessen, selbst ein Einheimischer. Etwa, wenn bei Sonne im Frühjahr plötzlich Millionen Frischluft-Fans in Deutschland den Grill herausholen oder viel Gastronomie unter offenem Himmel eröffnet. Sogleich schießt dann der Bedarf an Zutaten von Wernsing in die Höhe: Frischpommes, Kraut- und Kartoffelsalat etwa. Das Gleiche um Weihnachten. Dann wird die Produktion, in der sich auch zahlreiche Roboter über die Kartoffeln und Salatmischungen hermachen, eben flexibel hochgefahren. Trotz hohen Automatisierungsgrades gibt es hier, in der Gemeinde Essen, immerhin rund 1100 Wernsing-Beschäftigte.

Veränderungen in DNA

Über den 14 Abteilungen und drei Produktionswerken im Addruper Komplex steht bei Wernsing Feinkost die vierköpfige Geschäftsführung um Stefan Wernsing. Der ist fest überzeugt: „Es ist gut und wichtig, zu delegieren.“ Er selbst hat die Gesamtentwicklung der Gruppe im Auge, befasst sich mit strategischen Fragen. Sein Vater, der Gründer, heute 84 Jahre und weiterhin oft im Betrieb, habe ihn früh an Entscheidungen herangeführt – eine erfolgreiche Nachfolgeregelung.

„Veränderungen liegen in unserer DNA“, sagt Wernsing. Er sieht aber keinen Bedarf für abrupte Richtungswechsel im Produktportfolio, wohl aber für ständige Feinjustierungen. „Wir haben unser Ohr am Markt und fragen uns ständig: Wie verändern sich die Essgewohnheiten?“ Also etwa: Der Außer-Haus-Verzehr nimmt zu, ebenso der Griff nach Frischware in der Kühltheke. Oder: Immer neue Burgerketten machen auf. Zudem Herausforderungen wie etwa: Wie üppig ist der Gurkensalat eigentlich verpackt? Wie können wir ernährungsphysiologisch noch besser werden?

Und dann könne man mit dem angesammelten Produkt- und Produktionswissen recht flexibel reagieren und Neues schaffen, wie immer.