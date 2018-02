Chinesen bereisen Oldenburger Land

Ahlhorn /Emstek /Vechta Eine Delegation aus China ist derzeit im Oldenburger Land unterwegs, um sich über die hiesige Geflügelwirtschaft zu informieren. Es ist vorstellbar, dass in diesem Bereich die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und China ausgeweitet werden. Dafür muss aber zuvor ein Veterinärabkommen geschlossen werden. Daher steht bei den Gästen die Tiergesundheit und Produktsicherheit im Fokus. Besucht werden unter anderem Heidemark in Ahlhorn, Big Dutchman in Vechta und die Seuchenvorsorgegesellschaft im Emstek.