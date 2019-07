Aida liebt Kreuzfahrt ohne Emissionen

Delmenhorst/Oldenburg

Ärger Mit Standesamt Oldenburg Auf Zwillingsgeburt folgten Behördenstress und Geldsorgen

Hätte ein junge Mutter aus Delmenhorst geahnt, was auf sie zukommt, hätte sie nicht in Oldenburg entbunden. Ihr fehlten die Geburtsurkunden, 2400 Euro in der Familienkasse – und eine Krankenversicherung für ihre beiden Frühchen.