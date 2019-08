Airbus-Hoffnungsträger auf Weg nach Asien

Der europäische Flugzeugbauer Airbus kann weiter mit seinem Hoffnungsträger A330neo punkten. Am Freitag erhielt die asiatische Billigfluggesellschaft Air Asia ihr erstes Exemplar des modernisierten Mittel- und Langstreckenflugzeugs (im Bild der Start in Toulouse). An Bord der Maschine haben 365 Passagiere in der Economy Class und zwölf in der Business Class Platz. Air Asia ist mit bislang 66 fest bestellten Maschinen der mit Abstand größte Kunde der A330neo.BILD: