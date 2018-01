Allensbach Wer unter 30 ist und eine Tageszeitung liest, hat ein breiteres Interessenspektrum als Gleichaltrige, die auf die Zeitungslektüre verzichten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach, über die die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtet. 50 Prozent der jungen Zeitungsleser haben demnach ein sehr breites Interessenspektrum. Bei den Altersgenossen, die selten oder nie Zeitung lesen, sind es 37 Prozent.

Von den über 30-Jährigen nutzen demnach knapp 60 Prozent täglich Zeitungen, bei den Jüngeren sind es lediglich 26 Prozent. Gegenüber 1998 ist zugleich das Interesse der jungen Generation an Politik der Umfrage zufolge um zehn Prozent gesunken. Das Interesse an Wirtschaft hat bei den unter 30-Jährigen um 34 Prozent, an Kunst und Kultur um 41 Prozent abgenommen. Die heute über 60-Jährigen seien damit die mit Abstand politischste Generation. 60 Prozent der Bevölkerung sind dabei laut der Studie der Ansicht, dass es heute leichter sei als vor 20 Jahren, sich einen Überblick über das aktuelle Geschehen zu verschaffen.

„Die gezielte Informationssuche ist etwas völlig anderes als die kontinuierliche, nicht von vornherein durch eigene Interessen vorstrukturierte Information“, so die Geschäftsführerin des Instituts, Renate Köcher. „Bisher spricht wenig dafür, dass das enorme Informationsangebot allein einen hohen Informationsstand der Gesellschaft sicherstellt oder auch nur befördert.“ Auch von den politisch interessierten Deutschen informiert sich der Studie zufolge nur jeder vierte häufig über dieses Thema im Netz.