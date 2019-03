Am deutschen Automarkt geht es wieder bergauf

Die Deutschen haben im Februar mehr Autos gekauft (im Bild ein Autoturm in der Volkswagen Autostadt). Im Vergleich zum Vorjahr seien 21 Prozent mehr Pkw bestellt worden, teilte der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Montag mit. Bei den Neuzulassungen ging es nach einem schwachen Januar wieder bergauf: Insgesamt wurden im Februar 268 800 neue Fahrzeuge zugelassen – ein Plus von drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 59,7 Prozent der Neufahrzeuge waren laut Kraftfahrtbundesamt (KBA) Benziner.dpa-BILD: