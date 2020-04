Corona-Krise: Handel in Startlöchern

Ammerland Fünf Wochen musste Arndt Henken seine Modegeschäfte geschlossen halten. Nun darf er endlich wieder öffnen. „Wir freuen uns sehr auf unsere Kunden“, sagt der Westersteder Unternehmer.

Ein paar Kilometer weiter in Apen ist von Freude nichts zu spüren. Denn: Das 20 000 Quadratmeter große Möbelhaus Eilers darf am Montag nicht wieder öffnen. „Für uns ist das natürlich super bitter“, berichtet Lili Büker, Mitarbeiterin in der Geschäftsführung. Allerdings will man das tun, was Baumärkte schon länger dürfen – Gartenmöbel verkaufen. Eilers plant dazu die Abtrennung eines Bereichs von 800 Quadratmetern. Küchen, Sofas oder Betten bleiben dann aber gleichwohl für die Kunden tabu.

Da die ganz große Mehrheit der Geschäfte im Ammerland nicht mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben, ist es vor allem der Möbelhandel, der durch die Regelung benachteiligt wird. Doch auch in den kleinen Geschäften fragt man sich, wie viele Kunden man denn eigentlich auf einmal in den Laden lassen darf. Nachfragen bei den Kommunen konnten dies nicht beantworten, da die konkrete Verordnung erst am Freitagnachmittag veröffentlicht wurde. Zuvor wusste auch Westerstedes Bürgermeister Michael Rösner nicht viel mehr als in den vergangenen Tagen durch die Medien ging. „Es müssen die Abstandsregelungen von 1,5 Metern eingehalten werden, außerdem die Hygiene-Vorschriften“, sagt er.

Wünschenswert sei auch, dass die Menschen einen Mundschutz verwenden. Allerdings sei das ja nur eine Empfehlung und keine konkrete Vorschrift.

Noch einmal geschlossen bleiben an diesem Sonntag die Geschäfte in Bad Zwischenahn. Wie es in der kommenden Woche mit der Sonderöffnungsregelung für den Sonntag im Kurort weitergehe, müsse noch abgestimmt werden, sagte Zwischenahns Bürgermeister Dr. Arno Schilling am Freitag.

Übrigens: Öffnen wird auch wieder die Geschäftsstelle der NWZ in Westerstede – allerdings noch nicht am Montag. Im Laufe der Woche sollen zunächst noch Spuckschutzwände aufgebaut werden.