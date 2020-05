Coronavirus: Gastronomie startet wieder

Ammerland „Endlich haben wir wieder eine Perspektive.“ Erleichtert zeigte sich der Westersteder Hotelier Bernd Voss, als am Montag die Nachricht vom Fünf-Stufen-Plan der Landesregierung bekannt wurde. Danach sollen Gastronomiebetriebe ab 11. Mai wieder öffnen können. Auch Ferienwohnungen können dann wieder vermietet werden. Für Hotels, Pensionen und Jugendherbergen in Niedersachsen soll es eine Wiedereröffnung am 25. Mai geben. Sowohl für Restaurants als auch für Hotels wird die Auslastung auf 50 Prozent begrenzt. Zudem wird es eine Reihe von Hygiene-Auflagen geben.

Die große Unbekannte ist jedoch der Gast. „Wir müssen jetzt genau planen, wie wir den Neustart angehen“, sagt Voss, der auch Vorsitzender des Ammerländer Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) ist. Wie groß wird der Ansturm von Gästen sein? Oder werden viele aus Angst nicht kommen?

Auf jeden Fall wird der Restaurantbesuch künftig anders aussehen. Gäste müssen im Voraus reservieren, spontane Besuche soll es vorerst nicht geben. Jeder Tisch muss umfangreich desinfiziert werden. Speisekarten in der herkömmlichen Art wird es nicht mehr geben. Ebenso Buffets. „Das bedeutet für die Betriebe einen deutlichen Mehraufwand. Aber wir können das leisten“, sagt Voss.

„Wir bereiten uns bereits seit zwei Wochen auf diesen Tag vor“, sagt Jan-Christoph Egerer, Geschäftsführer der Bäckerei Müller & Egerer aus Rastede. Er habe allerdings eher mit dem 18. und nicht dem 11. Mai gerechnet. In den Cafés seien bereits Tische auseinandergerückt und Stühle reduziert worden.

Für Hans-Georg Brinkmeyer vom Zwischenahner Ahrenshof ist auch die Öffnung der Hotels und Ferienwohnungen wichtig. „Bad Zwischenahn lebt von Touristen. Das gilt auch für die Restaurants.“

Jetzt kommt es darauf an, die Mitarbeiter richtig einzuplanen. Die waren in den meisten Betrieben seit dem 18. März in Kurzarbeit. 50 Prozent maximale Gästeauslastung bedeutet aber auch, dass nicht alle Mitarbeiter sofort wieder voll an Bord geholt werden.

„Wir überlegen zurzeit, wie wir die Vorgaben umsetzen“, sagt Thilo Tietjen vom Wiefelsteder Gasthof Rabe. Einen Theken- und Saalbetrieb wird es sicher nicht geben. „Wir müssen so wenig Bewegung wie möglich im Gastraum sicherstellen“, so Tietjen.

Dehoga-Vorsitzender Voss fordert derweil Hilfen von der Politik. „Die Autoindustrie ruft nach einer Kaufprämie. Wir bräuchten eigentlich eine Teller-Prämie. Warum nicht fünf Euro pro Gast?“