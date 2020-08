Ernte im Ammerland unter dem Durchschnitt

Ammerland Die Landwirte im Ammerland sind mit der Getreideernte unzufrieden. Sie sei wie in den beiden trockenen Sommern 2019 und 2018 unter dem Durchschnitt geblieben, sagt Felix Müller, Vorsitzender das Landvolks Ammerland. Als die Feldfrüchte im Frühjahr das Korn gebildet hätten, habe das Wasser gefehlt, so Müller. Ernteten die Landwirte in einem normalen Jahr rund acht Tonnen Gerste oder Weizen auf einem Hektar, seien es in dieser Erntesaison nur zwischen fünf und sechs Tonnen gewesen. Besser sehe es hingegen beim Mais und Grünland aus. „Der Mais hat noch rechtzeitig Regen bekommen, um die Kolben ausbilden zu können“, so Müller.