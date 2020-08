Hunderte unbesetzte Stellen im Ammerland

Ammerland Im Ammerland waren Ende Juli noch 542 Ausbildungsplätze unbesetzt. Das teilt die Agentur für Arbeit in Oldenburg mit. Auf der anderen Seite waren zu dem Zeitpunkt noch 284 junge Menschen auf der Suche nach einer Lehrstelle. Ein Grund für die hohe Zahl an freien Ausbildungsstellen sei das Fehlen von Ausbildungsbörsen und -messen im Frühjahr gewesen, so die Agentur. Die sind der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen.

Das Geschehen auf dem Ausbildungsmarkt habe sich in diesem Jahr zeitlich nach hinten geschoben, so die Oldenburger Agentur. In fast allen Branchen gebe es noch Lehrstellen, sagt die die Industrie und Handelskammer.