Airbus: Einigung in drei Staaten

Amsterdam Airbus hat sich in den Untersuchungen zu Bestechungs- und Korruptionsvorwürfen in drei Ländern auf einen Kompromiss geeinigt. Es gebe einen Grundsatzdeal mit französischen, britischen und US-amerikanischen Behörden, Vorwürfe wegen der Zahlung von Schmiergeld beizulegen. Das teilte der Flugzeugbauer am Dienstag mit. Allerdings müssten noch Gerichte in den drei Ländern sowie die US-Regulierungsbehörden die Verständigung genehmigen. Details über die Verhandlung könne Airbus aus rechtlichen Gründen nicht nennen, teilte der MDax-Konzern mit. Ausgangspunkt war eine Selbstanzeige 2016 um „Unregelmäßigkeiten“ gewesen.