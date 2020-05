Jacobs-Kaffee für die Anleger

Amsterdam Die Kaffeeholding JDE Peet’s hat bei Europas bislang größtem Börsengang in diesem Jahr rund 2,3 Milliarden Euro eingesammelt. Der Ausgabepreis wurde auf 31,50 Euro je Aktie festgelegt, teilte der von der Reimann-Familienholding JAB an die Börse gebrachte Konzern am Freitag zum Börsendebüt in Amsterdam mit. Zur Holding gehören Kaffee-Marken wie Jacobs und Douwe Egberts.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen