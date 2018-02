Steinhoff: Aktionäre ohne Zahlen

Amsterdam Der in einem Bilanzskandal steckende und schwer angeschlagene Möbelkonzern Steinhoff will seinen Aktionären auf einer Hauptversammlung Rede und Antwort stehen. Themen wie die Bilanz-Unregelmäßigkeiten sollen aber auf dem Treffen der Anteilseigner am 20. April ausgespart werden.

Der Konzern begründet dies mit den laufenden Untersuchungen, wie Steinhoff in Amsterdam mitteilte. Wenn Ergebnisse dazu vorlägen – den Zeitpunkt ließ Steinhoff weiter offen –, solle es eine weitere Hauptversammlung geben. Am 20. April soll es etwa um die Wahl von Mitgliedern des Managements und des Aufsichtsrats gehen.

Steinhoff hatte bekannt gegeben, den Jahresabschluss 2017 auch nicht wie gefordert bis zum 31. Januar vorlegen zu können. Nun könnte dem Konzern seitens der Deutschen Börse eine Strafzahlung wegen Verstoß gegen die Berichtspflicht drohen.

Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit Unregelmäßigkeiten in mehreren Jahresabschlüssen einräumen müssen. Die Aktie war abgestürzt. Führungskräfte mussten gehen. Die Prüfungsgesellschaft PwC arbeitet aktuell an der Aufarbeitung des Falls.