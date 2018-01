Warten auf Steinhoff-Bilanz

Amsterdam Die Untersuchungen über Bilanzunregelmäßigkeiten beim Handelskonzern Steinhoff dauern an. Dies verzögert die Vorlage des Jahresabschlusses 2017 weiter. Steinhoff werde das Zahlenwerk nicht wie gefordert bis zum 31. Januar vorlegen können, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das Geschäftsjahr endete bereits im September. Die Prüfungsgesellschaft PwC arbeitet aktuell an der Aufarbeitung. Steinhoff ließ offen, wann mit einem Ergebnis zu rechnen ist. Die parallele Börsennotierung in Johannesburg und Frankfurt bleibe bestehen.