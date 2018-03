Steinhoff verkauft Tafelsilber

Amsterdam /Westerstede Der durch eine Bilanzaffäre erschütterte Möbelriese Steinhoff verkauft für den Abbau der Schulden weiteres Tafelsilber. Wie das Unternehmen mit operativer Zentrale in Südafrika und juristischem Sitz in Amsterdam am Dienstag mitteilte, sollen 450 Millionen Aktien der südafrikanischen KAP Industrial Holding in den Markt gegeben werden. Steinhoff hält über eine Tochter 43 Prozent an KAP. Gemessen am derzeitigen KAP-Aktienkurs könnte Steinhoff mit dem Verkauf bis zu rund 260 Millionen Euro erlösen.

Zugleich hat der Möbelriese, dessen Wurzeln in Westerstede liegen, seine Hauptversammlung für den 20. April in Amsterdam angesetzt. Geschäftszahlen sollen dort aber nicht präsentiert werden, da eine Untersuchung des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Pricewaterhouse-Coopers zu den Bilanzunstimmigkeiten bei Steinhoff noch andauert. Stattdessen soll es vor allem um die Wahl von Mitgliedern des Managements und des Aufsichtsrats gehen.