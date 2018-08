Ankara /Frankfurt Die Türkei hat Zölle auf bestimmte Importgüter aus den USA verhängt. Darunter fielen etwa Reis, Fahrzeuge, Alkohol, Kohle und Schönheitspflegeprodukte, gab die türkische Regierung am Mittwoch bekannt. Die Zölle auf Autos und alkoholische Getränke würden auf 120 beziehungsweise 140 Prozent verdoppelt. Insgesamt beliefen die zusätzlichen Abgaben sich auf 533 Millionen Dollar (467 Millionen Euro).

Vizepräsident Fuat Oktay schrieb auf Twitter, die Zölle seien im Prinzip der Gegenseitigkeit zu verstehen – als Vergeltung für die wirtschaftlichen Angriffe der USA auf die Türkei. Ankara wirft Washington vor, einen „Wirtschaftskrieg“ gegen die Türkei zu führen.

In den vergangenen Wochen ist die türkische Lira auf ein Allzeittief gesunken, seit Jahresbeginn betrug der Wertverlust mehr als 40 Prozent. Am Mittwoch erholte sie sich leicht und stand bei 6,12 Lira pro Dollar. Investoren sind nicht nur wegen der schlechten Beziehungen zwischen der Türkei und den USA alarmiert, sondern auch wegen Präsident Recep Tayyip Erdogans Wirtschaftspolitik sowie der hohen Schulden der Türkei in Auslandswährungen.

Erdogan kündigte im Streit mit den USA an, Elektronikartikel zu boykottieren. Besonders bezog er sich dabei auf iPhones von Apple und sagte, die Türken würden stattdessen zu Smartphones aus dem Inland oder südkoreanischen Produkten greifen. Unklar war, wie er den Boykott durchsetzen wollte.

Der Streit der beiden Länder konzentriert sich auf einen in der Türkei festgehaltenen US-Pfarrer. US-Präsident Donald Trump versucht mit der Verdopplung bestehender Zölle auf Aluminium- und Stahleinfuhren sowie Sanktionen gegen zwei türkische Minister, die Freilassung des Mannes zu erzwingen. Die Türkei will ihm aber aufgrund von Terror- und Spionagevorwürfen den Prozess machen.

Unterdessen hat sich die Lage an den türkischen Finanzmärkten am Mittwoch teilweise stabilisiert. Die türkische Lira konnte gegenüber dem US-Dollar und dem Euro weiter zulegen. Auch türkische Staatsanleihen holten einen Teil ihrer massiven Verluste der vergangene Tage auf. An der Börse in Istanbul gab es dagegen weitere Kursverluste.

Die türkische Lira stieg im Vormittagshandel gegenüber Dollar und Euro um jeweils rund vier Prozent. Trotz der Erholung, die schon am Dienstag einsetzte, sind die Verluste seit Jahresbeginn dramatisch. Zum Dollar betragen sie knapp 40 Prozent, zum Euro sind es etwa 35 Prozent.

Auch am türkischen Anleihemarkt entspannte sich die Lage. Die Risikoaufschläge für Staatsanleihen der Türkei gingen am Mittwoch weiter zurück. An der Istanbuler Börse blieben die Anleger dagegen vorsichtig. Der Aktienindex BIST National 100 verlor zuletzt knapp zwei Prozent.