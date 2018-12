Kautschuk aus Löwenzahn

Anklam Der Reifenhersteller Continental will Kautschuk aus Löwenzahnwurzeln gewinnen. Versuche hätten gezeigt, dass Russischer Löwenzahn als Quelle des Reifen-Rohstoffs mit dem tropischen Kautschukbaum mithalten könne, sagte Dirk Prüfer von der Universität Münster. Die Technologie haben Wissenschaftler der Uni Münster, des Fraunhofer-Instituts für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME, Pflanzenzüchter, das Julius-Kühn-Institut Quedlinburg sowie Continental gemeinsam entwickelt. Ein erstes Forschungslabor wurde am Donnerstag in der mecklenburg-vorpommerschen Stadt Anklam eröffnet.