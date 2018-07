AMF-Bruns Ausbilder der Jahres

Apen Anerkennung für eine starke Ausbildungsleistung bei einem regionalen Mittelständler: AMF-Bruns aus Apen (Ammerland) wurde vom Bundesverband Metall als „Ausbildungsbetrieb des Jahres 2017“ im Ausbildungsberuf Feinwerkmechaniker ausgezeichnet. Dazu wurde eine Urkunde sowie ein „Metall-Oskar“ beim Bundesobermeistertag in Papenburg überreicht. Für AMF-Bruns nahmen Ausbilder Armin Janssen und Simone Becker aus der Personalabteilung an der Preisverleihung teil.

Hintergrund der Auszeichnung ist die überragende Leistung eines Auszubildenden: Jannis Frers wurde nach verkürzter Ausbildung „Deutschlands bester Feinwerkmechaniker 2017“. Die Auszeichnung sei „eine schöne Bestätigung dafür, dass wir jungen Menschen in unserem Unternehmen eine Berufsausbildung in hoher Qualität ermöglichen“, sagte Jan Woltermann, Geschäftsführer von AMF-Bruns. So würden auch optimale Grundlagen geschaffen für herausragende Leistungen wie die von Jannis Frers.

Überreicht wurde die Auszeichnung von Michael Winterhalter (Vizepräsident Bundesverband Metall) und Manfred Gärtner (Vizepräsident Bundesverband Metall).