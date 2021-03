Coronavirus: Mehr als 60 Infizierte im Seniorenheim

Apen Erneut hat ein Corona-Ausbruch eine Masseninfektion in einem Seniorenheim ausgelöst. Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Landkreises Ammerland waren Stand Mittwoch 62 Personen im Azurit Pflegezentrum Augustfehn positiv getestet.

Neben 39 Bewohnerinnen und Bewohnern haben sich 23 Pflegekräfte mit dem Coronavirus infiziert. Drei Senioren wurden ins Krankenhaus gebracht, zwei von ihnen seien verstorben, teilte die stellvertretende Amtsärztin des Gesundheitsamtes, Sonia Zimmermann, auf Anfrage mit. Ein Großteil der Infizierten habe sich mit der britischen Mutation angesteckt. Diese Virus-Variante gilt als besonders ansteckend. Andere Virus-Mutationen wurden nicht entdeckt.

Das Gesundheitsamt hat ein Betretungsverbot für das Seniorenzentrum ausgesprochen, das zunächst bis 15. März gilt. Nach Abstimmung mit der Einrichtungsleitung seien alle Bewohner und Mitarbeiter durch PCR-Tests untersucht worden, nachdem das Haus die Infektionen am 22. Februar gemeldet habe. Die Tests seien in der vergangenen Woche wiederholt worden. Dabei seien weitere positive Befunde bei Bewohnern und Mitarbeitern festgestellt worden.

Für kommenden Montag kündigte das Gesundheitsamt erneute Tests aller Heimbewohnerinnen und -bewohner sowie aller Pflegekräfte an.

Seniorenheime sind immer wieder Brennpunkte der Corona-Ausbreitung. In Oldenburg waren vor Weihnachten mehr als 40 Bewohner und Beschäftigte des Alten- und Pflegeheimes St. Josef erkrankt. In Vechta hatten sich im Oktober mehr als 50 Personen in einem Alten- und Pflegeheim der Caritas infiziert.

Immer wieder wird bekannt, dass infizierte Pflegekräfte in den Heimen arbeiten, wenn sie keine Symptome zeigen. Auch im Azurit Pflegezentrum waren und sind positiv getestete Beschäftigte tätig. Die Pflege sei sonst nicht mehr möglich, heißt es.