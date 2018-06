Apen Die Kaufkraft schrumpft, der Online-Handel sorgt für zunehmende Konkurrenz, viele Menschen zieht es eher in größere Städte, Fach- und Nachwuchskräfte fehlen, Leerstand breitet sich aus: Viele ländliche Gemeinden stehen vor ähnlichen Herausforderungen. „Die größte Herausforderung für den ländlichen Raum besteht im Erhalt der wirtschaftlichen Basis“, stellte unlängst der Niedersächsische Industrie- und Handelskammertag (NIHK) in einer Studie fest.

Doch es gibt Gemeinden, die dem nicht tatenlos zusehen wollen, so wie Apen im Ammerland. Dort ist jetzt – ausgehend von Überlegungen im Business-Netzwerk Apen und getragen vom Gewerbekreis Apen und der Werbegemeinschaft Augustfehn – das Projekt „Apen entdecken“ aus der Taufe gehoben worden.

„Wir wollen die Gemeinde gemeinsam und branchenübergreifend nach vorn bringen“, fasst Enno Cramer, Geschäftsführer der Firma „DekoVries“ und Initiator des Projekts, die Grundidee des in dieser Form wohl bundesweit einmaligen Projekts zusammen. Sowohl Einheimische als auch Gäste sollten schnell und unkompliziert erkennen können, welche vielfältigen Angebote in der Gemeinde für Verbraucher, Kunden oder Geschäftspartner geboten würden.

Im Mittelpunkt von „Apen entdecken“ steht eine 20-seitige Broschüre mit einer Erstauflage von 8000 Stück, in der alle Unternehmen und Dienstleister der Region – aufgeteilt in die Sektoren Dienstleistung, Gastronomie & Hotel, Gesundheit, Handwerk & Industrie und Handel – sowie Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten abgedruckt worden sind. 5000 Exemplare werden an diesem Wochenende an alle Haushalte in der Gemeinde Apen verteilt, die übrigen 3000 sollen über Betriebe, Makler, die Touristik und die Gemeinde an Neubürger, Gäste, Messebesucher und Geschäftspartner gehen.

„Wenn etwa jemand aus Bremen hier in der Gemeinde einen Bauplatz kauft, lernt er so gleich auch die örtlichen Handwerksbetriebe kennen“, sagt Cramer. Oder junge Leute vor Ort können auf einen Blick sehen, welche Betriebe in der Gemeinde womöglich im gewünschten Traumberuf ausbilden.

Neben der gedruckten Variante gibt es auch eine digitale Version der Broschüre, die ab diesem Wochenende unter „www.apen-entdecken.de“ im Internet zu finden ist. Als nächster Schritt soll das gemeinsame Portal „Apen entdecken“ auf den Internetseiten der teilnehmenden Betriebe verlinkt werden. „Durch einen solchen Verweis auf den Startseiten der Unternehmen helfen sie aktiv dabei, die potenziellen Kunden in der Region zu halten und somit den Kreis zu schließen“, erläutert Cramer.

Das Besondere an der Broschüre ist, dass alle Unternehmen und Dienstleister in gleicher Größe und in gleicher Häufigkeit präsentiert werden – ein weltweit agierendes Unternehmen mit Hunderten Mitarbeitern, wie der Fördertechnik- und Hubmatik-Spezialist AMF Bruns, oder das überregional bekannte Möbelhaus Eilers genauso wie der örtliche Uhrmacher oder das Fotostudio.

„Wir wollen zeigen, dass alle unter einem Dach vereint sind und deutlich machen, was für ein vielfältiges Angebot es in der Gemeinde gibt“, sagt Apens Bürgermeister Matthias Huber. Die Gemeindeverwaltung unterstütze das Projekt „Apen entdecken“ nachdrücklich. „Die Gemeinde als Ganzes muss stark sein – von der Wirtschaft, über die Verwaltung bis zu den Vereinen“, sagt er.

Huber und Cramer freut besonders, dass praktisch alle Unternehmen und Dienstleister in der Gemeinde „Apen entdecken“ unterstützen und sich beteiligen. Rund 8000 Euro sind über die beiden örtlichen Gewerbevereine in das Projekt geflossen.

Cramer hofft, dass im Zuge von „Apen entdecken“ künftig auch noch stärker branchenübergreifend gedacht wird, und man keine Scheu davor haben sollte, dass etwa zwei Betriebe mit überschneidenden Angeboten aufeinander verweisen. Wenn ein Kunde in Autohaus A nicht fündig werde, gebe es den gesuchten Traumwagen vielleicht bei Autohändler B in der Gemeinde. Oder wenn ein Hotel ausgebucht sei, gebe es womöglich noch freie Zimmer in einer anderen Unterkunft in der Gemeinde.

„Am Ende ist entscheidend, dass der Kunde in der Gemeinde kauft“, sagt Cramer. Denn davon profitiere der Standort als Ganzes letztlich mehr, als wenn der Kunde die Ware bei Amazon und Co. bestelle.