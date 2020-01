Applaus von Weil für Gert Stuke

Bewegender Moment in den Oldenburger Weser-Ems-Hallen: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) verlieh dem Präsident der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK), Gert Stuke, das Verdienstkreuz erster Klasse des Niedersächsischen Verdienstordens. Dies geschah unter stehenden Ovationen des Publikums (fast 1000 Gäste). Stuke engagiere sich seit Jahrzehnten in vielfältiger Weise ehrenamtlich, um die Wirtschaft des Oldenburger Landes und Niedersachsens zu stärken, so Weil. „Es ist mir eine große Ehre, für das Oldenburger Land tätig zu sein“, sagte Stuke.biLD: