Frage: Vor 100 Jahren ist der Arbeitgeberverband in Oldenburg gegründet worden. Wenn Sie die Zeiten vergleichen, wann wären Sie lieber Vorsitzender und Hauptgeschäftsführer des AGV, damals oder heute?

Waskönig: Heute. Ich habe es schon einmal mit einem Bart versucht, der stand mir nicht (lacht). Nein, im Ernst: Die Zeiten waren damals ganz andere. Ich habe zwar nur ein Bild von dem vor Augen, was vor 100 Jahren vielleicht war. Aber das wäre nicht die Realität, in der ich heute noch agieren wollte. Dieses patriarchalische Gehabe vieler Unternehmer das gibt es heute nicht mehr. Zudem haben sich die Arbeitgeber früher eher abgeschottet. Das war so ein bisschen Closed Shop, wir hier gegen die Außenwelt. Heute leben wir davon, dass wir miteinander vernetzt sind, von anderen lernen und uns austauschen. Also ich bin gern heute Vorsitzender.

Lehmann: Wobei es auch einige Parallelen gibt. Damals wie heute leben wir in einer Zeit der Zeitenwende. Damals war es die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, die Revolution, die Weimarer Republik, die das Wirtschaftsleben umkrempelten. Heute ist es die Digitalisierung, die zu weitreichenden Veränderungen führen wird. Die Zeitenwende ist heute vielleicht nicht so revolutionsartig wie damals, trotzdem kann man schon auch von einer neuen Ära sprechen, die auf die Unternehmen zukommt. Und noch eine Parallelität gibt es. In der ersten Satzung steht ein schönes Zitat: Ziel sei es, das gedeihliche Zusammenwirken von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu fördern. Und das ist sicherlich auch ein Kernpunkt dessen, was wir heute machen. Man kann vielleicht sagen: Die Zielrichtung ist ähnlich, damals wie heute, aber die Instrumente sind natürlich völlig andere.

Frage: Welches Selbstverständnis hat der AGV Oldenburg heute?

Lehmann: Unsere zentrale Aufgabe ist es, die Interessen der uns angeschlossenen Arbeitgeber deutlich gegenüber Politik und Öffentlichkeit, aber natürlich auch gegenüber Arbeitnehmern und Gewerkschaften zu vertreten. Wir nennen uns nicht ohne Grund Partner der Arbeitgeber im Nordwesten. Das betont auch den regionalen Aspekt, die Nähe zu den Unternehmen, die uns wichtig ist. Denn eine Stärke, die diese Region ausmacht, ist sicherlich auch die besondere Netzwerkbildung. Und dafür steht auch der Arbeitgeberverband Oldenburg, auch etwa durch die Wirtschaftliche Vereinigung Oldenburg „Der Kleine Kreis“ und das Engagement in den Gremien vieler Institutionen, von der Universität, über die Agentur für Arbeit bis zu verschiedenen Bildungsträgern.

Frage: Sind Sie zufrieden mit der jetzigen Aufstellung des AGV und der Mitgliederentwicklung?

Waskönig: Wir sind immer offen für neue Mitglieder und haben noch nie jemanden abweisen müssen. Aber grundsätzlich sind wir zufrieden mit der Entwicklung. Wir sind jetzt bei 600 Mitgliedsunternehmen angelangt – bei einer stetig steigenden Entwicklung. Das ist letztlich auch ein Spiegelbild der wirtschaftlichen Entwicklung in diesem Raum: Nicht spektakulär, sondern stetig, norddeutsch, konstant. Dazu haben wir einen guten Branchenmix, der sich aber auch verändert. Vor 100 Jahren gehörten überwiegend Industriebetriebe zu den Mitgliedern, heute geht die Entwicklung mehr und mehr in Richtung Dienstleistungen.

Frage: Was sind heute aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen?

Lehmann: Gerade für die kleinen und mittelständischen Betriebe sind es die ständig wachsenden Regulierungen und Bürokratisierungen. Exemplarisch nenne ich die Europäische Datenschutzgrundverordnung und das Thema Arbeitszeiterfassung nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Hier gilt es, den Spagat hinzukriegen zu der erforderlichen Modernität, was die Arbeitszeit anbelangt. Dann beschäftigt uns das Thema Förderung der Region. Hier gilt es, eine vernünftige Infrastruktur weiterzuentwickeln, sowohl was die Verkehrsinfrastruktur, aber auch die digitale und die Bildungsinfrastruktur anbelangt. Und dann liegt uns das Thema Start-ups am Herzen. Wir beobachten leider, dass hierzulande viel zu wenig passiert. Gerade Regulierung und Bürokratie erweisen sich hier als Hemmschuh. Der Klassiker, ein Unternehmen in der Garage zu gründen, wäre in Deutschland kaum möglich, weil das mit den Bauvorschriften nicht in Einklang stehen würde. Wenn wir uns weiterentwickeln und innovativ werden wollen, dann müssen wir Start-ups und Unternehmensgründungen in jeder Hinsicht massiv fördern – finanziell, strukturell und mit weniger Auflagen.