Wirecard beurlaubt Manager

Aschheim Der von Börsenspekulanten geplagte Dax-Konzern Wirecard hat den im Zentrum von Negativschlagzeilen und Kursgewittern stehenden Manager in Singapur beurlaubt. Der Mann habe zunächst bis 8. März selbst Urlaub beantragt, anschließend habe das Unternehmen den Urlaub verlängert, sagte eine Wirecard-Sprecherin am Mittwoch und bestätigte damit Medienberichte. Wirecard sitzt in Aschheim bei München und stellt Schnittstellen für elektronisches und bargeldloses Bezahlen per Handy her. Der Aktienkurs zeigte zuletzt starke Ausschläge.