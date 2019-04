Wirecard erhöht Gewinn deutlich

Aschheim Der unter Druck stehende Zahlungsdienstleister Wirecard hat auch in 2018 seinen Gewinn deutlich erhöht. Unter dem Strich stand ein Nettoergebnis von 347,4 Millionen Euro und damit ein Plus von rund 36 Prozent, wie das Dax-Unternehmen am Donnerstag in Aschheim mitteilte. Die Dividende will der Wirecard-Vorstand um zwei Cent auf 0,20 Euro je Aktie aufstocken. Gemessen am Aktienkurs von 134 Euro ist das aber nach wie vor eine sehr geringe Ausschüttung.