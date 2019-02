Wirecard startet PR-Offensive: Aktie steigt rasant

Aschheim Nach schwerwiegenden Vorwürfen angeblicher krimineller Geschäfte in Singapur stellt der Zahldienstleister Wirecard dies als Konflikt zwischen zwei Mitarbeitern dar. In einer Telefonschalte mit Analysten und Journalisten sagte Vorstandschef Markus Braun, die Vorwürfe stammten von einem Kollegen des betreffenden Managers – Untersuchungen durch eine Anwaltskanzlei in Singapur hätten nichts ergeben. „Dieses ganze Ereignis ist ein Nicht-Ereignis“, sagte er. Die PR-Offensive hatte Erfolg: Die Aktie schoss am Montag ebenso schnell nach oben, wie sie in den Vortagen an Wert verloren hatte.