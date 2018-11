Wirecard erwartet noch mehr

Aschheim Der börsennotierte Zahlungsabwickler Wirecard wird wegen des Booms im Onlinehandel zuversichtlicher für das kommende Jahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde 2019 in einer Bandbreite von 740 bis 800 Millionen Euro erwartet, teilte der Dax-Konzern am Dienstag in Aschheim mit.

Erst in der vergangenen Woche hatte Wirecard seine Prognose für den Betriebsgewinn im laufenden Jahr zum dritten Mal auf nun 550 bis 570 Millionen Euro hochgeschraubt.

Das Unternehmen war im September in den deutschen Leitindex Dax aufgestiegen und hatte dort die Commerzbank abgelöst. Wirecard setzt darauf, dass Bargeld-Zahlungen immer stärker durch elektronische Zahlungen ersetzt werden. Vor allem vom Onlinehandel profitiert der Konzern.

Die Aktivitäten von Wirecard werden offenbar auch unterm Strich immer profitabler: Der Gewinn nach Steuern erhöhte sich bis Ende September im Jahresvergleich um 48,5 Prozent auf 250,2 Millionen Euro (vor einem Jahr: 168,5 Millionen Euro).