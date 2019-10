Athen: Interesse an VW-Werk

Athen Im Wettstreit um einen Standort für ein neues VW-Werk in Südosteuropa hat sich nun auch Griechenland empfohlen. „Es gibt Interesse unsererseits“, sagte der griechische Wirtschafts- und Investitionsminister Adonis Georgiadis im Staatsfernsehen (ERT) am Dienstag. Details nannte er nicht. Volkswagen hatte eine Entscheidung zum Bau eines Mehrmarkenwerkes in Südosteuropa schon vor längerer Zeit getroffen.

Zuletzt hatte die Türkei als Favorit gegolten. Nach der Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien hatte der Konzern die Entscheidung für einen Standort aber aufgeschoben. Bulgarien, das sich zwischenzeitlich ins Spiel gebracht hatte, machte sich daraufhin wieder Hoffnungen.