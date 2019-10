Auch /Bad Zwischenahn Auch die BZN Baustoff Zentrale Nord (Aurich) bewirbt sich um den Preis für Innovative Ausbildung (PIA) der NWZ. Zu dem Unternehmen gehören zwölf Baustoffhandlungen, elf Hagebaumärkte und ein Geschäft „Werkers Welt“ mit mehr als 730 Beschäftigten. Man sieht sich als ein „führendes Handelsunternehmen für Bau-, Heimwerker- und Gartenbedarf im Nordwesten“.

In der Bewerbung, eingereicht von Florian Scholl (Marketing), geht es um das Projekt „Azubi-Markt“ in der Einzelhandelssparte.

„BZN vertraut von Anfang an auf das Engagement, den Gestaltungswillen und die Eigenverantwortung der Auszubildenden“, erläutert Scholl. Dies zeige sich bei „Azubi-Markt“ besonders. Das Projekt fand im Juli im Hagebaumarkt Bad Zwischenahn statt. 27 Azubis übernahmen sämtliche Funktionen in dem betreffenden Baumarkt. „Sie führen ihn selbstständig. Das Stammpersonal ist während dieses Zeitraums im Urlaub“, heißt es in der Bewerbung.

Und so lief das Projekt ab:

Vorbereitung und Briefing: Im Rahmen eines Kick-off-Meetings lernen die Azubis sich gegenseitig und auch die jeweiligen Fähigkeiten und Präferenzen näher kennen. Sie entwickeln im Rahmen von Workshops Personal- und Einsatzpläne, Betriebsabläufe und Marketingmaßnahmen. „Ein Kernziel war dabei, etwaige Probleme im Vorfeld zu erkennen und selber Lösungsansätze und Strategien zu entwickeln“, heißt es bei BZN. Unmittelbar vor Projektbeginn wurden dann alle Azubis vom Stammpersonal in ihre Arbeitsbereiche, Funktionen und laufende Vorgänge eingewiesen.

Die Projektphase: Das Azubi-Team übernahm alle Funktionen im Tagesgeschäft: von Marketing über Information und Kasse bis zur Fachberatung der Kunden und zur Lagerlogistik. „Hierbei bestand die Herausforderung, nicht nur das reguläre Tagesgeschäft zur Zufriedenheit der Kunden zu meistern, sondern auch bestehende Vorgänge – wie laufende Reklamationen, Bestellungen oder Reparaturaufträge – so zu bewältigen, dass für den Kunden im besten Falle der Personalwechsel nicht spürbar wird“, beschreibt Scholl das Projekt. Auch außergewöhnliche Vorfälle, wie ein größerer Wasserschaden, seien bereits bei einem Projekt vorgekommen. Auch so etwas falle im Projektzeitraum in den Verantwortungsbereich der Azubis. Als Unterstützung im Hintergrund stehe den Teilnehmern lediglich der Projektleiter und sein Stellvertreter zur Verfügung – idealerweise nur in dringenden Fällen.

Zum Abschluss (Debriefing) werden alle Teilnehmer zu einer Feedback-Runde eingeladen. Auch 2019 gab es viel Lob. „Insgesamt gehen alle Teilnehmer mit einem positiven Gefühl, gestärktem Selbstbewusstsein und der Erkenntnis nach Hause, dass die Leitung eines Baumarktes doch anspruchsvoller ist, als mancher das dachte.“ Ein weiteres ganz wesentliches Ergebnis sei auch gewesen: „Wenn wir im Team zusammenarbeiten, können wir in jeder Herausforderung bestehen – und dabei für die Zukunft lernen“, schreib BZN.