Auch heute drohen wieder Streiks

Flugausfälle, Verspätungen und geschlossene Behörden: Ein Warnstreik im Öffentlichen Dienst hat am Dienstag Tausende Menschen in Bremen (Bild) und Hannover vor eine Geduldsprobe gestellt. Weil am Dienstag rund 100 Flughafenmitarbeiter in Bremen und Personal an den großen Drehkreuzen Frankfurt und München streikten, mussten Fluggesellschaften mehr als die Hälfte der 74 Flüge von und nach Bremen streichen. Andere Fluggäste mussten länger warten. Hannover war zwar nur indirekt betroffen. Die Lufthansa strich aber 18 von 28 Flügen von und nach Hannover. Und die Probleme für die Bürger gehen weiter. Für Mittwoch haben 1500 Telekom-Mitarbeiter, unter anderem in Oldenburg, Streiks angekündigt. dpa-BILD: