Auf Biegen, aber nicht brechen – Faltbares Handy von Samsung

Nein, das ist nicht kaputt, sondern so gewollt. Im kommenden Jahr möchte Samsung ein Smartphone mit faltbarem Bildschirm auf den Markt bringen. Die Smartphone-Industrie sucht bereits länger nach einem innovativen Durchbruch, um den Markt wieder zu beleben. Biegsame Displays kämen einer Revolution der Geräte gleich. Hersteller Royole, ein kleiner Konzern aus dem Silicon Valley, hatte in der vergangenen Woche in China ein Handy mit faltbarem Bildschirm vorgestellt. Im kommenden Monat soll dessen Verkauf in China starten. AP-BILD: