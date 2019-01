Auf Spielwarenmesse rollt der Ball

Einen Ball zum Selbstbauen präsentiert dieser Mitarbeiter am Stand des niederländischen Unternehmens Foooty auf der Spielwarenmesse 2019 in Nürnberg. Er besteht aus mehreren einzelnen Teilen, die zusammengeklickt werden. Die weltgrößte Spielwarenmesse hat seit Mittwoch für Fachbesucher geöffnet. Fast 2900 Aussteller zeigen auf der fünftägigen Schau, was sie zu bieten haben. Die Veranstalter haben drei Trends ausgemacht, die in diesem Jahr eine Rolle spielen: Bewegungsspiele, Wundertüten und Spielwaren, die auch Erwachsene ansprechen. 120 000 Neuheiten werden gezeigt. dpa-BILD: