Premium Aerotec stärker bei 3D-Druck

Augsburg /Nordenham Der Flugzeugbau-Zulieferer Premium Aerotec (Augsburg) nutzt als Branchenpionier bereits intensiv die 3D-Druck-Technologie – vor allem am Standort Varel, etwa für Titan-Bauteile. Jetzt wird dieser Bereich der „additiven Fertigung“ weiter ausgebaut. Dazu werde der 3D-Druck-Spezialist Apworks übernommen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. „Beide Partner ergänzen sich in ihren Fähigkeiten und wollen gemeinsam vom rasanten Wachstum des 3D-Druck-Marktes profitieren“, erläuterte Geschäftsführungsvorsitzender Dr. Thomas Ehm. Kunden hätten nun Zugriff auf derzeit elf Anlagen mit unterschiedlichsten Materialien sowie die komplette Wertschöpfungskette der Nacharbeit von Bauteilen.

Apworks wurde 2013 als Spin-Off (Ausgründung) der Airbus-Gruppe gegründet.